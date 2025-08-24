Подготовка к учебному году ведется в Тюменском районе

"Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на техническое состояние транспортного средства, документы, медицинские справки, удостоверения, аптечки, огнетушители, карту тахографа и его работоспособность", - отметил врио заместителя ОГАИ МО МВД России "Тюменский" Сергей Ванюков.

Поэтапно проверяют транспортные средства, осуществляющие подвоз школьников. Всего таких – 113 автобусов, большинство уже успешно прошло проверку и готово к новому учебному году.

Важная часть подготовки к учебному году – проверка элементов улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов: дорожных знаков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, искусственных неровностей. Если в ходе проверки выявлены недостатки, они своевременно устраняются, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.