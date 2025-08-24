За продажу алкоголя в День знаний оштрафуют нарушителей

1 сентября в Тюменской области не будут продавать спиртные напитки в магазине.
Запрет не распространяется на магазины беспошлинной торговли и организации общепита: они могут наливать гостям пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
Табу регламентировано еще в 2017 году постановлением №555-п регионального правительства. Розница запрещена в праздничные дни и дни, связанные со знаменательными событиями. Кроме Дня знаний, к таким датам относятся Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня). Впереди еще День народного единства, который отпразднуем 4 ноября.
В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в розничной сети нарушителей оштрафуют, - сообщает Вслух.ру.
