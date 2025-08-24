Тюменцы побывали в Калининграде на форуме "ШУМ"

В Калининградской области завершился заезд "ШУМ.Медиацентр" Всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ". От Тюменской области в нем участвовали Маргарита Грищенко и Татьяна Фоминцева.

Татьяна и ее команда разрабатывали концепцию бренд-медиа для Министерства транспорта РФ. Они стремились создать инновационный медиаформат, который бы повысил узнаваемость ведомства и улучшил взаимодействие с гражданами и партнерами. По итогу молодые люди подготовили концепцию бренд-медиа, а также стратегию популяризации авиационных профессий.

Команда Маргариты трудилась над кейсом от Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Участники предложили идею реалити-шоу о буднях, открытиях и достижениях студентов и сотрудников вуза, - сообщает Мой-портал.ру.

Министерство транспорта РФ намерено внедрить предложенную концепцию, а университет проявил интерес к использованию идеи для юбилейных мероприятий в следующем году.

"Мои впечатления от форума "ШУМ" только положительные. Это событие вышло на новый уровень: открылась новая постоянная площадка, которая делает мероприятия центра доступными и масштабными. Для меня эта поездка была очень полезной: открылись новые профессиональные перспективы. Я познакомилась с интересными людьми, мы обменялись опытом и идеями. Рекомендую этот форум всем, кто хочет быть в курсе трендов и ценит живое общение в профессиональной среде", — рассказала Маргарита Грищенко.

