Тюменская область получила 175 тысяч доз вакцины от гриппа

12:00 25 августа 2025
175 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область, препараты уже переданы в поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории, сообщает информационный центр правительства ТО.

 Для профилактики гриппа взрослому населению будут ставить  "Совигрипп" и "Флю-М", детям и людях старше 60 лет - четырехвалентную вакцину "Ультрикс Квадри ".

Прививку от гриппа необходимо сделать до подъема сезонной заболеваемости гриппом (до октября). Это позволит организму сформировать иммунитет. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Теги: вакцинация , грипп
