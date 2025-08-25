Три образовательных кластера откроют в Тюменской области в 2026 году

Набранные темпы позволяют Тюменской области успешно продвигаться в реализации проекта "Профессионалитет". В 2026 году к трем ранее созданным медицинскому, транспортному и машиностроительному образовательно-производственным кластерам добавятся еще три – химия, сельское хозяйство и строительство. Именно эти отрасли сегодня наиболее остро нуждаются в кадровой поддержке, сказа губернатор Александр Моор на педфоруме.

По словам губернатора, приоритеты в содержательной части образования остаются прежними:

Это качество предметных знаний, развитие естественнонаучного и инженерного мышления, профориентация на актуальные кадровые потребности. Мы продолжаем системную перезагрузку профессионального образования в регионе. Как и планировали, на три тысячи мест увеличили набор в техникумы и колледжи. Рост составил практически 20 процентов. И спрос на получение профобразования в нашей области только растет.

По федеральному проекту "Профессионалитет" в регионе с 2024 года кластер "Транспорт и дорожное строительство" работает на базе колледжа производственных и социальных технологий, кластер "М-Тех" функционирует на базе многопрофильного колледжа ТИУ. О создании образовательного кластера "Клиническая и профилактическая медицина" на базе Тобольского медколледжа имени Володи Солдатова сообщалось летом 2023 года.