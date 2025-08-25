Трое тюменцев вернутся домой из украинского плена

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены российские военнослужащие и 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах. В числе освобожденных трое жителей Тюменской области.
Мероприятия проводит Минобороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских:
Еще трое наших земляков возвращены из украинского плена. Работа в этом направлении продолжается, делаем все, чтоб все ребята вернулись домой.
Все освобожденные находятся в России. Им оказывается психологическая и медицинская помощь.
Также российская и украинская сторона обменялись посланиями военнопленных для их родственников. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
