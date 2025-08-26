Участники "Боевого кадрового резерва" определились с наставниками

Участники региональной программы "Боевой кадровый резерв" выбрали наставников после первого модуля обучения, ими стали главы муниципалитетов и эксперты из различных сфер.

"Наставник расскажет, как организовано межведомственное взаимодействие в органах власти Тюменской области, поделится своим управленческим опытом и поможет составить вашу индивидуальную образовательную траекторию развития", - отметила директор департамента общественных связей Тюменской области и один из наставников Ирина Широкова.

Напомним, в первом потоке проекта обучение и стажировку пройдут 34 ветерана СВО, каждого на протяжении всего года будет сопровождать персональный наставник.