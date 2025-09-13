На тюменском озере нашли лечебную грязь

На озере Круглом найдена синяя глина. Такая же встречается на минеральных источниках. Синеватая грязь быстро стала популярной. Знатоки говорили, что она лечебная. Так ли это?
Тюменская область – регион минеральных и термальных источников. Более 70 лет назад геологи-первопроходцы искали здесь газ и нефть. Они бурились и нередко попадали в слои с минеральной водой.
Согласно данным территориального фонда геологической информации по Уральскому федеральному округу, только на юге Тюменской области находятся 74 глубокие скважины, подземная минеральная вода которых используется в лечебных целях. Ее разливают по бутылкам, а ил со дна используют в спа-процедурах.
Лечение с помощью грязей (пелоидотерапия) проводится только в сертифицированных местах: санаториях курортного типа, центрах восстановительной медицины. Польза от грязевых ванн в большей степени связана с их термическими свойствами, в меньшей – с химическим составом. Тепло от грязей улучшает тканевое питание, усиливает кровообращение. Обменные процессы укрепляют иммунитет в целом.
Главный врач санатория-профилактория "Светлый" (г. Ялуторовск) Светлана Пульникова настоятельно рекомендует идти на любые медицинские процедуры только после комплексного осмотра врача-физиотерапевта, - сообщает Тюменская область сегодня.
Что касается грязи на озере Круглом, то никаких медицинских исследований на ее полезность не проводилось. Об этом нам рассказал генеральный директор инженерно-технического центра "Запсибгидропром" Игорь Кузнецов.
