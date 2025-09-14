Агроном рассказала, как бороться с галинзогой на даче

Галинзога (галинсога) мелкоцветковая – сорное растение с мелкими белыми или желтыми цветками с трубчатыми лепестками, опушенными стеблями и листьями, мелкими семенами с пухом заполонили участки дачников.

Как бороться с этим сорняком, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Елена Шадрина.

"Всходы появляются два раза за сезон, весной и в августе. Часто встречается на картофельных огородах. Сорняк очень живуч, размножается как семенами, так и корневыми отростками, дающие воздушные корни. Скорость роста от всходов до цветения от 4 до 6 недель, семена распространяются ветром, и могут дозревать даже на вырванном растении. Плодовитость очень высокая, одно растение дает до тридцати тысяч семян, которые сохраняются в почве до пяти лет. Вырванная и выброшенная в компост галинсога не гниет, брошенная на земле, улавливает влагу листьями, и при этом зацветает, - сообщает агроном.

Весной сорняк следует удалять вместе с корневой системой. Также необходима обработка участка гербицидами сплошного действия (осенью) или, если участок не используется, то летом до цветения. Не повредит и обработка посадок картофеля гербицидами избирательного действия (Лазурит, Зонтран). Опрыскивание проводится до момента, пока высота ботвы картофеля не достигнет 20 см.

4. Мульчирование посадок скошенной травой, опилками, соломой слоем не менее 7- 10 см., - сообщает АиФ-Тюмень.