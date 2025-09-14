В Тюменской области стали реже умирать от суррогатного алкоголя

По данным ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" за 8 месяцев 2025 года, в Тюменской области зафиксировано улучшение показателей, связанных с потреблением алкоголя. Показатель смертности от употребления суррогатного алкоголя снизился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество отравлений алкоголем уменьшилось на 21%.
Врачи напоминают, что алкоголь является фактором риска более чем для 200 заболеваний, - сообщает Мегатюмень.

Существует по меньшей мере 30 заболеваний, которые не существовали бы без употребления алкоголя, такие как алкогольная болезнь печени, фетальный алкогольный спектр расстройств, алкогольный панкреатит или алкогольное отравление.
Как отметил Виталий Игоревич Андреев, главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач тюменского Областного наркологического диспансера: "День трезвости — это возможность провести день ясно, почувствовать себя здоровым, быть примером для своих родных, детей. Если есть проблема с употреблением алкоголя – сделать первые шаги к исправлению ситуации. Наши врачи всегда готовы прийти на помощь в преодолении зависимости от алкоголя".

