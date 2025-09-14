На тюменском TNF представят новые разработки

Тюменский Форум TNF пройдет с 15 по 18 сентября. Десятки промышленных компаний со всей России и из-за рубежа представят на форуме TNF свои новые разработки. Среди них будет продемонстрировано оборудование, изготовленное на тюменских заводах.

- Форум TNF для нас очень значимое событие. Здесь задаются тренды, проходит знакомство с потенциальными заказчиками, выясняется перечень необходимой им продукции, есть возможность живого общения с многочисленными участниками, - говорит технический директор ООО "Кенера" Юрий Гетман. - Главное на TNF - это доступ к самой актуальной информации. В прошлом году мы презентовали два продукта - буровую установку двухэшелонного типа в арктическом исполнении и систему верхнего привода. В этом представим новую разработку - контейнерную воздухонагревательную установку, которая предназначена для обогрева помещения бурового комплекса теплым воздухом.

Одним из центральных стендов на TNF традиционно станет стенд Нефтегазового кластера.

- Здесь будут представлены передовые компании региона, чьи решения и продукция востребованы в нефтегазовой отрасли. Тюменские участники форума продемонстрируют оборудование, узлы и комплектующие для добычи, подготовки, транспортировки и переработки углеводородов. Инженерные решения таких компаний как ОБТЭК, ПромНефтьКомплект, Буртест, ТР-инжиниринг и других прежде всего направлены на повышение эффективности производства и создание новых продуктов и услуг.

Учитывая присутствие на TNF многочисленных представителей крупнейших нефтегазовых компаний страны, а также наших зарубежных коллег, для тюменских промышленников это отличная возможность показать товар лицом, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.



По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

18+