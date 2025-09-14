Тюменцам посоветовали, как сохранить зимой яблоки

Советами, как сохранить урожай, поделилась опытный тюменский садовод Нина Щербакова. У яблок, как у плодов, есть основная особенность – выделение этилена. Газ этилен способствует более быстрому созреванию как других овощей, так и еще не полностью созревших яблок.

Лучшая температура хранения яблок зимой – около 0°С. Минимальная температура хранения яблок -1°С, а максимальная +5°С. Относительная влажность воздуха желательна в пределах 85–90 процентов (максимум 95 процентов).

С момента сбора яблок нужно начинать действовать по правилам:

• собирать плоды нужно в момент съемной спелости (когда только начали опадать здоровые спелые яблоки – по 5–6 штук в сутки);

• снимать плоды только в сухую погоду;

• не отрывать плодоножку;

• не вытирать природный восковой налет (матовую пленочку);

• сорванные яблоки не бросать, а аккуратно укладывать в подготовленную тару;

• чтобы не травмировать плоды при сборе, начинать нужно с нижних веток, переходя к верхним.

Перед сортировкой плоды лучше 2–3 недели подержать в прохладном помещении – чтобы проявились признаки возможных дефектов.

Но потом необходимо сделать следующее:

• отобрать на хранение только здоровые плоды без механических повреждений, лучше – с плодоножками;

• яблоки разных сортов желательно разделить для хранения;

• лучше разобрать плоды по размерам: отдельно крупные, средние и мелкие.

Мыть или протирать яблоки не нужно, - сообщает Тюменская область сегодня.