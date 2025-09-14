ФК "Тюмень" примет одного из лидеров Золотой группы Второй лиги

В День выборов, 14 сентября, ФК "Тюмень" встретит одного из лидеров Золотой группы LEON-Второй лиги "А" - "Машук-КМВ" из Пятигорска.

Будущий соперник с "Велесом" возглавляет турнирную таблицу, у обоих клубов уже по 18 баллов. ФК "Тюмень" с 12 баллами сейчас на пятой строке. У нашей команды было четыре выигрыша, четыре проигрыша и пока ни одной ничьей.

В воскресенье поединок на стадионе "Геолог" начнется в 17.00, поэтому тюменцы успеют и проголосовать, и поболеть.

Для ФК "Тюмень" матчи 2025 года продолжатся до 16 ноября. С учетом поединка с "Машуком-КМВ" предстоит 10 игр, шесть из которых — на домашнем поле, в том числе заключительный - с "Текстильщиком" из Иваново, - сообщает Вслух.ру.

