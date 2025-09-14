Почему кошки мяукают по ночам, объяснил ветеринар

Ветеринар Игорь Волков считает, если кошка мяукает по ночам, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

– Мяуканье – это один их способов общения с человеком и другими котами. Кошачий язык преимущественно невербален и голосовые сигналы являются хорошим способом привлечь внимание. Если животное здорово, оно может орать по ночам из-за течки, голода или стресса, – пояснил специалист в разговоре с корреспондентом "МегаТюмени".

С возрастом потребность кошки быть ближе к людям увеличивается. Разлука с хозяином может расстраивать и волновать ее. Также их могут раздражать ухудшение зрения и слуха.

– У хвостатых старше 10 лет может наступить когнитивная дисфункция и даже деменция. Если возрастная любимица необычно долго смотрит в стену немигающим взглядом или отказывается есть и пить, то необходимо отвезти ее к ветеринару, – советует ветврач.

Есть несколько способов отучить кошку от криков по ночам. Если она любит кушать, то лучше всего кормить ее перед сном. Активная игра вечером тоже может помочь в решении проблемы. Кроме того, не стоит потакать животному в его ночных выходках, иначе это только укрепит подобное поведение, - сообщает Мегатюмень.