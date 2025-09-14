Тюменские студенты отправятся на Российскую студенческую весну

15 сентября в Ставрополе стартует ХХХIII (IV) Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" для студентов техникумов и колледжей. В течение недели тюменские участники будут показывать свои таланты перед жюри, исполняя концертные номера и представляя творческие проекты.

Ставропольский край уже во второй раз объединит талантливых студентов ПОО со всей России. В состав делегации Тюменской области вошел 51 участник из 7 учебных заведений: Тюменского государственного института культуры отделение (СПО), Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Колледжа искусств ТГИК, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Многопрофильного колледжа ТИУ, Ишимского многопрофильного техникума и Тобольского многопрофильного техникума.

Тюменская область представит 21 номер на Всероссийском фестивале. Среди них — обладатели Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна": вокально-инструментальный ансамбль "МЫШИ" с композицией "Проклятый старый дом" и учебный ансамбль современного танца "Академия" с номером "Дорога домой". Также среди участников — лауреаты I степени областного фестиваля. Кирилл Хорликов выступит с номером "Память" в направлении "Оригинальный жанр". Арина Юрченко представит танцевальный номер "Все пути" в номинации "Современный танец". Мария Маврина выступит с номером "Экзамен" в номинации "Художественное слово". Мария Себихова из студии моды "Макошь" представит коллекцию "Душа" в направлении "Мода". Это лишь некоторые из участников.

"Несколько лет подряд участвуем во Всероссийском фестивале "Студенческая весна" и снова будем представлять Тюменскую область. Верим, что сможем выступить достойно и войти в тройку лучших регионов", — рассказал Андрей Валитов, куратор делегации Тюменской области.

Всего на событие отправятся более 2000 конкурсантов из более чем 70 регионов России, - сообщает Мой-портал.ру.

18+