С жителями района бывшего элеватора провели встречу из-за сноса зданий

Рабочая встреча с участием представителей департамента безопасности жизнедеятельности, управы Ленинского округа и одного из застройщиков района бывшего элеватора прошла в пятницу после того, как ночное обрушение одного из строений испугало местных жителей. На повестке дня стоял вопрос о выполнении работ по сносу сооружений на этой территории, сообщили в администрации города.

"Работы проводятся строго в соответствии с утвержденной проектной документацией. Был осуществлен контролируемый завал башни элеватора, что вызвало определенный шум и повышенное внимание со стороны жителей ближайших домов. Учитывая обеспокоенность жителей, застройщиком совместно с ТОС будет организована специальная встреча. На ней жителям расскажут подробно обо всех проводимых работах, причинах шума и представят планы дальнейшего развития территории", - отмечается в сообщении.