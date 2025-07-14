КПП на границе с Казахстаном начнут модернизировать в Тюменской области

В ближайшее время начнется модернизация пограничного многостороннего автомобильно-пропускного пункта "Казанское – Кызыл Жар".

Проектная документация на комплексный капитальный ремонт пункта пропуска разработана и прошла государственную экспертизу. В июле подписан государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ. Это результат договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, сообщил губернатор Александр Моор.

"Казахстан – наш ближайший сосед и важнейший международный партнер. Современный пункт пропуска через границу позволит бизнесу сократить издержки на логистику, а для путешественников сделает поездки комфортнее", - отметил глава региона.

Работы по модернизации МАПП "Казанское – Кызыл Жар" по плану продлятся до 2027 года.