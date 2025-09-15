Ишимцы и жители Юргинского округа показали самую высокую явку на муниципальных выборах в Тюменской области

Явка по региону на 19:30 воскресенья составила 37,78%. Лидерами по явке избирателей стали Ишимский муниципальный округ, где избирательные участки посетили 69,65% (15 240 человек), Юргинский муниципальный округ с явкой избирателей 63,23% (5 248 человек), город Ишим, где проголосовали уже 57,42% (25 798 человек), сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

"В ходе единого дня голосования никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций, допущено не было, день голосования прошел на высоком уровне. Благодарю вас, уважаемые избиратели, за то, что вы выполнили свой гражданский долг и приняли активное участие в формировании представительных органов собственных муниципальных образований!" - подвел накануне вечером итоги голосования Халин.