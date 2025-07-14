Более 31 млн рублей перевели мошенникам 80 жителей Тюменской области за неделю

10:43 14 июля 2025
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За прошлую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 80 жителей региона, вместе они перевели на счета мошенников более 31 млн рублей,

4,4 млн рублей из общей суммы наличными через банкомат на счет неустановленного банка мошенникам перевела пенсионерка из Тюмени после того, как на сотовый ей позвонили якобы сотрудники ФСБ и Центрального Банка России. Прокуратурой Калининского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

Теги: мошенники , пенсионеры
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