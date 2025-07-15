За диверсию и теракт грозит до 20 лет лишения свободы, напоминают в ФСБ

Диверсия и террористический акт — это особо тяжкие преступления, за них грозит срок до 20 лет, как не стать участником таких преступлений - рассказали в ФСБ.

Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах экстремистские идеи и активно пытаются вовлечь жителей в преступную деятельность. Например, просят сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. ФСБ рекомендует не вступать в диалог с подозрительными личностями и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

Накануне в Тюменской области был уничтожен мужчина, которого завербовали спецслужбы Украины. Он планировал теракт на территории региона, при задержании оказал сопротивление.

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в УФСБ России по Тюменской области по телефону: 8 (3452) 46-16-95.