За диверсию и теракт грозит до 20 лет лишения свободы, напоминают в ФСБ

Диверсия и террористический акт — это особо тяжкие преступления, за них грозит срок до 20 лет, как не стать участником таких преступлений - рассказали в ФСБ.
Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах экстремистские идеи и активно пытаются вовлечь жителей в преступную деятельность. Например, просят сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. ФСБ рекомендует не вступать в диалог с подозрительными личностями и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.
Накануне в Тюменской области был уничтожен мужчина, которого завербовали спецслужбы Украины. Он планировал теракт на территории региона, при задержании оказал сопротивление.
Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в УФСБ России по Тюменской области по телефону: 8 (3452) 46-16-95.
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