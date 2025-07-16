В Тюменской области за сутки ликвидировали лесной пожар на 5,2 га

Один лесной пожар, выявленный 14 июля, ликвидирован в Тюменской области за минувшие сутки, новых на утро 16 июля не зафиксировано, сообщает деплеса региона.

16 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - I класс (опасности нет).

17 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - I класс (опасности нет).

18 июля в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне - II класс (низкая степень).

"Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара. Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните 8-800-100-94-00 или 112", - обращаются к жителям региона сотрудники деплеса.