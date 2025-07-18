Более 30 лет колонии строгого режима за убийство родственника дал суд двум братьям из Тюмени

В конце августа 2022 года два брата решили убить родственника из-за его негативных высказываний в адрес их семей. Разработав план действий, они пригласили жертву в гости в съемную квартиру в один из домов в проезде геологоразведчиков, и когда он туда вошел, били до смерти палкой по голове, а затем расчленили тело, разложили по пакетам и спрятали в лесах Тюмени и Тюменского района, следует из релизов объединенной пресс-службы судов ТО, СУ СУ и облпрокуратуры.

"Тюменский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Холмахмада Ёкубова и Мухамаджона Рахимова, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и назначил Мухамаджону Рахимову 15 лет лишения свободы, Холмахмаду Ёкубову -15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей", - информирует пресс-служба судов ТО.

В пресс-службе СУ СК сообщили, что дело вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области. В ходе допроса двое мужчин признались в совершении убийства молодого человека и рассказали следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного ими преступления. В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Тюменской области Александр Попов, отметили в пресс-службе обпрокуратуры.