Управляющего транспортной компанией будут судить в Тюмени за уклонение от уплаты кредитов

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты кредиторской задолженности в размере около 70 млн рублей, его фигурантом стал управляющий транспортной компанией.

Управляющего обвиняют по статьям о злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и о воспрепятствовании исполнению служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый, не желая исполнять обязанность по погашению долга, возложенную на компанию решениями Арбитражного суда Тюменской области, организовал поступление денег от контрагентов на вновь открытые расчетные счета организации. Судебных приставов уведомлять не стал, чтобы исключить принудительное списание с них. Это повлекло уклонение от погашения организацией кредиторской задолженности на сумму более 67 млн рублей, а также воспрепятствование исполнению решений суда о взыскании задолженности на общую сумму 1,3 млн рублей.