В Тобольске арестовали тюменку, работавшую курьером у мошенников

19-летняя жительница Тюмени арестована в Тобольске за участие в мошеннических схемах - по версии следствия, у трех местных пенсионерок она забрала для передачи аферистам свыше миллиона рублей, сообщили в полиции Тобольска.

Сначала в полицию обратилась 84-летняя женщина, она рассказала, что ждет курьера за деньгами. Оперативники в момент передачи денег задержали 19-летнюю тюменку и доставили её в отдел полиции. После этого было установлено, что задержанная исполняла роль курьера в мошеннической цепочке. В её задачи входило ездить на указанные третьим лицом адреса, забирать денежные средства и переводить их на определенные счета. Свой первый заказ она выполнила еще в июле, тогда у 81-летней пенсионерки она похитила 430 тысяч рублей, в августе её вновь отправили в Тобольск, где она похитила 185 тысяч рублей у 90-летней пенсионерки и 350 тысяч рублей у 84-летней потерпевшей.

К последней заявительнице курьера направили повторно, однако к тому моменту потерпевшая уже поняла, что общается с мошенниками и позвонила сотрудникам полиции. Денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, которые она намеревалась передать подозреваемой, изъяты сотрудниками полиции и возвращены пенсионерке.

Как пояснили потерпевшие, до приезда к ним курьера, им на стационарный телефон поступали звонки от неизвестных лиц, которые заверили пенсионерок, что им необходимо задекларировать все имеющиеся у них денежные средства, чтобы исключить их причастность к спонсированию иностранных государств. Для этого они попросили тоболячек передать деньги курьеру и заверили, что после переписки серии и номеров купюр, наличные вернут обратно.

Возбуждено три уголовных дела по различным частям статьи о мошенничестве. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.