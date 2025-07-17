Пирамиды, выбросы и станты наивысшей сложности покажут чирлидеры Тюмени в День города

Масштабный показательный номер в честь Дня города подарят чирлидеры из разных регионов жителям Тюмени. В нем примут участие около 100 профессиональных спортсменов, которые продемонстрируют зрелищные элементы чирлидинга: пирамиды, выбросы и станты наивысшей сложности. Программа включает серию синхронных композиций, сменяющих друг друга для создания динамичного и яркого шоу. Выступление состоится на открытии фестиваля МОРЕmore, которое запланировано 26 июля в 14:00 на набережной в районе Конторы пароходства.

Фестиваль стартует в 10:00 разминкой и первыми заданиями от судейской коллегии. Атлетам предстоит проявить себя в направлениях групповой и партнерский стант и тамблинг. В 14:00 - церемония открытия. Финалы начнутся в 18:00. Вход на фестиваль свободный.

"На фестивале всегда дружеская атмосфера. Атлеты поддерживают друг друга, переживают за ошибки – и свои, и соперников, делятся опытом. Каждый год после МОРЕmore еще несколько недель все пишут про свои эмоции, говорят, что фестиваль подарил им много сил, мотивировал к новым свершениям. Надеюсь, в этом году будет так же", – рассказал организатор фестиваля, президент Федерации чир спорта Тюменской области, Член Общественной молодежной палаты Тюменской областной Думы Александр Шмонин.

В этом году впервые помимо фестиваля в Тюмени пройдут международные сборы по чир спорту. Они стартуют 20 июля. На 5 дней город станет тренировочной базой для более чем 100 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

Главные эксперты сборов — Константин Стальцер (Германия), один из ведущих тренеров по чир спорту в мире, и Михаил Нехолин, многократный победитель чемпионатов России и признанный тренер дисциплин "партнерский стант" и "чир группа".