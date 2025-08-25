Около 2400 человек поучаствовали в Тобольском марафоне

Участники традиционного Тобольского марафона в этом году поставили рекорд по численности – 2 400 человек из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии, сообщил глава города Петр Вагин.

Победителями на дистанции 42.2 км стали Анастасия Деркам с результатом 2 часа 36 минут и Павел Патраков, преодолевший марафонский маршрут за 2 часа 27 минут.

Самые юные бежали 1 км, здесь в лидеры вышли семилетние Кристина Полынская и Демьян Хилинский. Самый возрастной участник – Анатолий Березин, 84 года – пробежал 10 км. Самая возрастная участница – Любовь Богородицкая - 79 лет, бежала 1 км.

Тобольский марафон включен в Единый календарный план Минспорта РФ и получил официальный статус Всероссийских соревнований.

