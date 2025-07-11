В Ялуторовском округе приступили к промышленному сбору смородины

Проект "Ягодные сады" реализуется в селе Карабаш под руководством Эльмара Ибукова.
Для сбора и сортировки смородины используют ягодоуборочный комбайн, он заменяет примерно тысячу работников, которые бы занимались сбором ягод вручную, информирует департамент АПК ТО.
В этом году сбор ягод составляет порядка 2-3 тонн с гектара. Сейчас у хозяйства 40 гектаров смородины, дополнительно планируют заложить еще 10 гектаров.
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