В Ялуторовском округе приступили к промышленному сбору смородины

Проект "Ягодные сады" реализуется в селе Карабаш под руководством Эльмара Ибукова.

Для сбора и сортировки смородины используют ягодоуборочный комбайн, он заменяет примерно тысячу работников, которые бы занимались сбором ягод вручную, информирует департамент АПК ТО.

В этом году сбор ягод составляет порядка 2-3 тонн с гектара. Сейчас у хозяйства 40 гектаров смородины, дополнительно планируют заложить еще 10 гектаров.