Петербургским журналистам презентовали турпотенциал Тюменской области

Тюменская область и авиакомпания Nordwind Airlines в рамках соглашения о сотрудничества провели для журналистов из Санкт-Петербурга пресс-тур, за несколько дней они ознакомились с туристической инфраструктурой региона, ключевыми маршрутами и предложениями для отдыха в Тюмени и Тобольске.

Пресс-тур проходит с 9 по 12 июля, в эти дни журналистам постарались показать разнообразие видов туризма на нашей территории - погрузили в культурно-исторический контекст в целом региона и в частности Тюмени и Тобольска, выдающихся земляках, ознакомили с оздоровительными направлениями, гастрономическими возможностями, показали фестивали "Абалакское поле" и "Лето в Тобольском кремле". В заключительный день состоялся круглый стол, где гостям региона ответили на все возникшие вопросы.

"Мы рады гостям и в сжатые сроки сделали максимум. Вот если бы они еще приехали зимой, мы бы их и на биатлон свозили мирового уровня, и тогда они бы точно были уверены, что что бы ты ни захотел, у нас все можно реализовать, попробовать, увидеть, услышать и испытать на себе", - резюмировал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

В презентации турпотенциала региона Пухов подробно рассказал, какие направления у туристов наиболее востребованы, в чем уникальность тюменских термальных источников, о том, как развиваются событийный и гастрономический туризм, как изменится инфраструктуры гостеприимства региона в ближайшие годы.

Заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис рассказал о планах по развитию новых прямых маршрутов их Тюмени и почерпнул важность сотрудничества: