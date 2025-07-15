По работе скучают во время отпуска 17% тюменцев

17% жителей Тюмени скучают по работе в отпуске, при этом женщины грустят о разлуке с коллегами чаще мужчин, об этом они признались в опросе сотрудникам SuperJob.

Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 20% против 15% соответственно. "Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую"; "После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам", — комментируют горожанки.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (22%): "Скучно. Привычка ходить на работу".

Не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки 65% опрошенных: "Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря"; "Нет, потому что отпуск обычно удается!"