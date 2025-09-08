Тюмень закупит 89 новых автобусов на городские маршруты

Между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и транспортными компаниями Тюмени подписано соглашение по закупке 89 новых автобусов большого и среднего класса. Цель - повысить качество транспортного обслуживания населения, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"В результате проведённых расчётов перевозчики запланировали приобрести 89 единиц транспортных средств! 49 автобусов большого класса и 40 единиц — среднего класса. Уже в этом году на маршруты выйдут 28 новых автобусов, а в 2026 году — ещё 61", - сообщил глава города.

В этом году автобусы большого класса появятся на маршрутах № 6 (2), № 5 (3) и № 62 (15). Автобусы среднего класса будут поставлены на маршруты № 79 (1), № 84 (1) и № 77 (6).

Афанасьев отметил, что благодаря обновлению парка, доля автобусов малого класса сократится на 30%. В общей структуре автопарка доля автобусов большого и среднего классов, а также сочленённых ("гармошек") достигнет 80%.

Вопрос кадров также решается. Если год назад в ПАТП был трудоустроен 771 водитель, то сейчас их уже 924. Это говорит о росте интереса к профессии и стабилизации ситуации в транспортной отрасли, считает глава Тюмени.