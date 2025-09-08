Сборник современных стихов о героях для школьников презентовали в Тюмени

Презентация книги "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" состоялась в Штабе общественной поддержки "Единой России". Ее участниками стали ветераны, в том числе СВО, школьники, писатели, представители законодательной и исполнительной власти региона.

В книгу вошли произведения писателей Тюменской области, Югры и Ямала о подвигах героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных конфликтов и СВО. Книга подготовлена к изданию региональными отделениями Общества русской культуры и Союза писателей России при поддержке депутатов Тюменской областной думы.



Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов назвал выпуск книги значимым событием:

Благодарю авторов, чьи произведения включены в сборник, и всех тех, кто работал над его изданием. Вы делаете важное и нужное дело. То, что прочитает молодежь в этой книге, останется у нее в сердце. Желательно, чтобы авторы произведений участвовали во встречах со школьниками.

Высокую оценку книге дал зампредседателя облдумы Владимир Нефедьев. Он уверен, что ее содержание полезно для воспитания молодежи. Директор депкультуры Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что авторы стали голосом эпохи, в которой мы живет, а в произведениях нашли отражения события, которые будут определять наше будущее.

Представил книгу ее редактор-составитель, председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергей Козлов. Сборник разделен на несколько разделов: "Сводки СВО", "Горячие точки", "День Великой Победы", "В списках навечно", "Былинные богатыри", "Для самых маленьких 6+" и отдельный раздел заполнен произведениями лауреатов литературной премии имени святителя Филофея.

Издание посвящено 80-летию Победы, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области. В сборнике произведения участников боевых действий, которые отразили пережитое в своем творчестве. Книги поступят в библиотеки городов и школ Тюменской области, Югры и Ямала, а также отправятся в подшефный Краснодон, в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.