Более 8 тысяч зеленых насаждений высадят в Тюмени этой осенью

15:00 08 сентября 2025
В Тюмени началась компания по посадке зеленых насаждений, на сегодня работа проводится в ЖК "Апрель", парке Константина Лагунова, вдоль дорожной сети улицы Фармана Салманова. 

Посадки осуществляются в рамках муниципального контракта на городских землях, свободных от прохождения сетей инженерно-технического обеспечения, а также не обремененных правами третьих лиц, как в местах снесённых аварийных деревьев, так и в местах создания новых зелёных зон на территории города. 

Наиболее благоприятное время для посадки деревьев в городе — весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии покоя (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов. 

 Контроль за посадками осуществляют специалисты Единого центра озеленения города, сообщили в "ЛесПаркХозе".

