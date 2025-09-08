В Тюмени ушел из жизни известный журналист Владимир Кузнецов

Владимир Сергеевич Кузнецов, посвятивший журналистике полвека, скоропостижно скончался 5 сентября на 73-м году жизни.

"Почти пять десятилетий наш коллега посвятил журналистике. После окончания Уральского государственного университета начал работать корреспондентом в газете "Магнитогорский рабочий", заведовал отделом строительства и транспорта газеты "Правда Севера" (г. Салехард). С 1995 по 1999 год трудился в пресс-службе губернатора Тюменской области. Возглавлял Парламентскую газету "Тюменские известия", был советником председателя Тюменской областной Думы, председателем Союза журналистов Тюменской области, членом Совета главных редакторов СМИ УФО", - сообщает департамент общественных связей ТО.

С 2004 по 2022 год Кузнецов возглавлял реготделение СЖР, был примером и наставником для многих журналистов.

Реготделение СЖР, департамент общественных связей Тюменской области выражает соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил Владимира Кузнецова. Прощание состоится 11 сентября 2025 года с 11 до 12 часов по адресу: Северный похоронный дом, ул. Юрия Семовских, строение 2.

Фото: газета "Тюменские известия"