За весну-лето в в Тюменской области произошло 19 лесных и 144 ландшафтных пожара

В этом году в Тюменской области произошло в общей сложности 19 лесных и 144 ландшафтных пожара. Это значительно меньше прошлогодних цифр. Все возгорания были оперативно ликвидированы, сообщил губернатор Александр Моор.

"Снижению пожарной угрозы способствовала не только погода. Учитывая опыт прошлых лет, мы приняли целый комплекс мер по развитию региональной лесопожарной и противопожарной служб, приобрели новую технику и современное оборудование. Для оперативного обнаружения возгораний используем более 100 камер видеонаблюдения и 63 БПЛА. А главное – активно работаем с людьми, убеждая соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь основная причина природных пожаров – человеческий фактор",т - отметил Моор.

Особый противопожарный режим, который действовал с 5 апреля в регионе, отменен.