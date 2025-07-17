NewsProm.Ru теперь Online

17:42 17 июля 2025
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В связи с развитием нашего интернет-издания и стремлением к улучшению пользовательского опыта мы обновляемся, поэтому из-за необходимости проведения технических работ некоторое время наш сайт будет доступен по новому адресу: newsprom.online.

Мы понимаем, что изменения могут вызвать некоторые неудобства, и поэтому гарантируем, что все старые ссылки будут автоматически перенаправлены на новый домен. Это позволит вам продолжать получать доступ к нашим материалам без каких-либо прерываний.

Благодарим вас за поддержку и надеемся, что вы останетесь с нами на новом этапе нашего развития. Следите за нашими обновлениями и новыми публикациями на newsprom.online.

С уважением,

команда NewsProm.Online

NewsProm.online

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