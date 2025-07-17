В Тюмени, Югре и на Ямале замедлился рост зарплат

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области, Югре и на Ямале спрос на рабочую силу по-прежнему превышал предложение. Безработица оставалась на историческом минимуме. Однако в последние месяцы на рынке труда наметились ярко выраженные признаки стабилизации ситуации. Так, по опросам Банка России, уменьшилась доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, в отдельных компаниях сокращается потребность в работниках. Причинами этого предприятия называют снижение спроса на продукцию и оптимизацию производственных процессов.

"В условиях постепенного ослабления напряженности на рынке труда замедлился рост фактических и предлагаемых зарплат. Если в январе, по данным Тюменьстата, годовой темп прироста заработной платы на предприятиях тюменской "матрешки" составил в среднем 14%, то в апреле – 12%", - отмечают в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В первую очередь замедление роста наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве, что связано с уменьшением спроса на продукцию и новое жилье. В ряде компаний решили не повышать оклады работникам и рассчитывают сохранить их на текущем уровне. Если раньше предприятия переносили растущие издержки на оплату труда в отпускные цены, то теперь эти возможности постепенно исчерпываются.