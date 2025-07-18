Ситниковский молочный комбинат внедряет бережливую систему анализа производства

Ситниковский молочный комбинат, входящий в структуру АО "Золотые луга", продолжает поэтапное внедрение инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сейчас предприятие делает акцент на обучении сотрудников и внедрении системы производственного анализа, позволяющей наглядно выявлять проблемные участки и оперативно принимать решения.
Проект реализуется при поддержке Регионального центра компетенций Тюменской области. Эксперты центра завершили первый этап обучения рабочей группы предприятия. Участники познакомились с ключевыми концепциями бережливого производства, изучили методы картирования – визуализации производственных процессов – и освоили навыки сбора и анализа данных для выявления потерь и неэффективных звеньев.
Как отмечают специалисты, благодаря новым подходам на заводе уже наблюдаются первые положительные результаты: снижаются потери сырья, сокращается количество брака, увеличивается объём выпускаемой продукции. Одним из инструментов стал анализ текущего состояния производственных процессов с опорой на фактические данные – сотрудники учатся видеть, где именно происходят отклонения и какие действия помогут быстро их устранить.
"Теперь каждый работник видит, как идёт процесс, и может предложить улучшения", – отметил эксперт РЦК Владимир Каменский, курирующий внедрение методик на предприятии. По его словам, это особенно важно для формирования культуры постоянных улучшений, в которой задействована вся команда.
Система 5С, принципы картирования и визуализация данных уже стали частью повседневной практики на заводе. Следующим этапом станет доработка карт процессов и формирование плана улучшений, направленного на повышение производительности и качества продукции.
"Мы внедряем подход, который позволяет нам не просто наращивать объёмы, а осознанно подходить к каждому этапу производства. Бережливые технологии дают понятный и эффективный инструментарий, вовлекают команду и позволяют видеть реальный результат. Это не разовая кампания, а системная работа, которая делает предприятие сильнее", – прокомментировал директор Ситниковского молочного комбината .
Участие в федеральном проекте позволяет не только модернизировать внутренние процессы, но и создать устойчивую основу для дальнейшего развития предприятия. Для региона это также означает укрепление продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности местных производителей.
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