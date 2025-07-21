УСТЭК проверит на утечки теплосети на Мысу в Тюмени

С 23 июля по 6 августа АО "УСТЭК" будет проверять герметичности закрытых систем теплоснабжения в районе Мыса, подключенных от трех котельных, которые находятся на улицах Ершова, Кулибина, Маршала Захарова.

Татьяна Плаксина, начальник химической службы УСТЭК:

Мы проверим герметичность системы теплопотребления с целью улучшения водно-химического режима котельных и снижения несанкционированного водоразбора сетевой воды из систем отопления. Для этого будем использовать специальный реагент "Уранин А" который окрашивает воду в ярко-зеленый цвет с флуоресцентным эффектом за счет наличия в составе флуоресцеина динатриевой соли. В случае выявления повреждения трубопровода и утечки теплоносителя, краситель легко обнаружить – он будет виден на поверхности земли или в воде в кранах при неисправностях внутридомовых коммуникаций.

Уранин А – это безопасный органический краситель, он не представляет угрозы для человека и окружающей среды.

"Реагент в виде порошка растворяем в воде и заливаем в подпиточные баки. Таким образом, сеть подпитывается в течение пяти суток. Параллельно персонал АО "УСТЭК" проводит обходы, осмотры теплотрасс и поиск утечек. Оперативно-диспетчерская служба и контакт-центр получают информацию от потребителей по обнаружению окрашенной воды. Если обнаруживается неплотность подогревателей горячего водоснабжения внутридомовой системы, подключается абонентская служба для закрытия теплообменников, ремонта и опломбировки до устранения неполадок", – пояснила порядок проведения проверки теплосетей Татьяна Плаксина.

Эффект окрашенной воды сохраняется до двух недель, однако концентрация реагента в сетевой воде низкая и безопасна для бытовых нужд, однако использовать такую воду воды в пищу или для кормления животных нельзя.

Если жители района Мыса заметят на поверхности земли выход теплоносителя или обнаружат в домашних кранах воду с зеленым оттенком, просим немедленно обратиться в контакт-центр АО "УСТЭК" по телефону: +7 (3452) 38-62-00.