Десять соцобъектов построят в Тюменской области до конца 2025 года

До конца 2025 года в Тюменской области построят 10 социальных объектов, три из них - школы в Вагайском, Уватском и Тюменском районах - уже введены в эксплуатацию. Ещё семь достоят до конца года - четыре школы, один детсад, крытый ледовый каток в Тюмени и объект здравоохранения в посёлке Богандинском, который возводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает Главное управление строительства ТО.

Строительство филиала поликлиники Областной больницы № 19 планируют завершить в ноябре. Сейчас там продолжаются внутренние работы и благоустройство территории. В высокой степени готовности детсад в "Тюменской Слободе" в Тюмени. В июне зданию уже был присвоен адрес: улица Вьюжная, дом 3.