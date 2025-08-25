Десять соцобъектов построят в Тюменской области до конца 2025 года

10:00 25 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

До конца 2025 года в Тюменской области построят 10 социальных объектов, три из них - школы в Вагайском, Уватском и Тюменском районах - уже введены в эксплуатацию. Ещё семь достоят до конца года - четыре школы, один детсад, крытый ледовый каток в Тюмени и объект здравоохранения в посёлке  Богандинском, который возводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает Главное управление строительства ТО.

Строительство филиала поликлиники Областной больницы № 19 планируют завершить в ноябре. Сейчас там продолжаются внутренние работы и благоустройство территории. В высокой степени готовности детсад в "Тюменской Слободе" в Тюмени. В июне зданию уже был присвоен адрес: улица Вьюжная, дом 3.

Теги: строительство
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025