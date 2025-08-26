Каждый десятый житель Тюмени откладывает деньги на оплату образования

Каждый десятый (10%) житель Тюмени регулярно или время от времени откладывает средства на оплату собственного или детского образования. При этом россияне готовы потратить на годовой курс обучения в высшем учебном заведении 293 тыс. рублей, выяснили накануне Дня знаний в СберСтраховании жизни.

Общую сумму вложений в непрерывное образование люди оценивают в среднем в 1,62 млн рублей. Регулярно или периодически откладывают деньги на оплату собственного или детского образования 8,8% россиян. Больше всего тех, кто готов это делать, оказалось среди респондентов 31-40 лет —11%.

Раньше россияне оценивали стоимость годового обучения ниже: 180 тыс. в 2023-м году и 234 тыс. в 2024-м. Стоимость непрерывного обучения при этом по мнению россиян составляла: 1,375 в 2023-м году и 1,340 в 2024-м. Доля тех, кто откладывает на образование в 2023 году составляла 6,5%, а в 2024 — 7,9%.

Какое образование предпочитают жители Тюмени

57% считают, что достаточно высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура)

27% уверены в необходимости наличия курсов переподготовки и повышения квалификации, а также освоения новых знаний

5% предпочитают иметь кандидатскую учёную степень

4% хотят иметь учёную степень доктора наук

4% считают, что достаточно среднего специального образования

3% полагают, что в жизни пригодится второе высшее образование

За год количество участников опроса, которые считают необходимым получение высшего образования, увеличилось на 8,7% (46,6% в 2024). Активнее других в этом уверены жители Набережных Челнов (63%), Воронежа и Новокузнецка (по 60%), Астрахани (59%). В необходимости же получения высшего образования чаще всего убеждены россияне в возрасте 18-30 лет (63%).

Чего тюменцы ждут от высшего образования

Возможности быстро построить карьеру и получить высокий доход (84%)

Получения интересной работы (11%)

Возможность не остаться без работы (4%)

Быть полезным обществу (2%)

При этом более половины (65,2%) россиян уверены, что и школьное, и высшее образование должны быть исключительно бесплатными. Каждый третий (30,3%) полагает, что базовое образование должно быть бесплатным, а дополнительное — платным. Ещё 4,5% опрошенных отдали предпочтение платному образованию.

Как копят

Для того, чтобы оплатить своё или детское образование часть россиян регулярно или время от времени формируют накопления. В 2025 году этот показатель составил 8,8%. Больше всего тех, кто откладывает проживает в Астрахани (16%), Красноярске (15%), Кемерове и Ярославле (по 14%). В Тюмени таковых 10%. Традиционно, женщины активнее мужчин — 11 и 6% соответственно. Больше всего сберегателей оказалось в возрастной категории 31-40 лет (11%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

За последние два года восприятие стоимости высшего образования существенно изменилось. Если в 2023 году год обучения россияне оценивали примерно в 180 тысяч рублей, то сегодня эта сумма приближается к 300 тысячам рублей. Всё больше людей рассматривают высшее образование не как формальность, а как важную инвестицию в своё будущее. Оно становится инструментом выбора жизненной траектории и получения профессии, способной обеспечить стабильность и удовлетворение от работы. В связи с этим растёт интерес не только к выбору учебного заведения, но и к планированию затрат на образование. Формируется культура накоплений — особенно среди молодых родителей и людей в возрасте 30-40 лет, которые заранее задумываются о том, как подготовиться к этим расходам. Для этого в Сбере уже доступны понятные и удобные финансовые инструменты: накопительное страхование жизни, программа долгосрочных сбережений, образовательные кредиты с господдержкой. При этом речь идёт не просто о финансовых продуктах, а о создании условий, при которых каждый ребёнок и взрослый может самостоятельно выбрать место обучения и уверенно строить своё будущее.

Интересные данные

Большая часть опрошенных россиян (78,8%) рассматривают получение высшего образования для себя или своего ребёнка в российских вузах. 19,6% хотели бы продолжить обучение в Китае.

Справка о методологии

Исследование проводилось во второй декаде августа 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.