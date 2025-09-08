Телевизор за рубль могут получить пенсионеры

Среди всех, кто переведет пенсию в Сбер в период с 1 августа по 16 ноября, будет проводиться розыгрыш промокодов на покупку умного телевизора Sber за 1 рубль. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно оформить в офисе банка или в мобильном приложении получение пенсии на счет в Сбере и дождаться как минимум одной выплаты. Победители будут объявлены до конца ноября.

У получения пенсии на карту Сбера много преимуществ, поэтому число жителей, которые перевели пенсионные выплаты в этот банк, постоянно растет.

Пенсионерам банк выдает бесплатную Сберкарту МИР. Обслуживание карты всегда бесплатное, без каких-либо дополнительных условий. На весь остаток по счету ежедневно начисляется доход в размере 3,5% годовых.

Деньги на карту поступают в день получения пенсии. Снять их можно в отделениях и банкоматах Сбера, а также на кассах магазинов-партнеров банка, среди которых "Монетка", "Пятерочка", "Перекресток", "Верный", АЗС "Лукойл" и др.

Платить за коммунальные услуги пенсионеры могут без комиссии. Это возможно как в офисах банка, так и онлайн – в Сбере реализован алгоритм автоматического определения принадлежности клиента к льготной категории с учетом возраста и получения соцвыплат на счета в банке.

Еще одно преимущество оформления пенсии в Сбере – это получение бонусов СберСпасибо за оплату покупкой картой. Накопленные бонусы можно списывать у партнеров банка, в том числе в магазинах и аптеках, по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Чтобы оформить заявление о выходе на пенсию или ее перевод в Сбер, не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд РФ. Оба документа – о назначении и получении выплат можно оформить в мобильном приложении или в офисах Сбера. Сотрудники в отделении помогут заполнить заявление и сразу передадут его в Социальный Фонд, расскажут, как пользоваться пенсионной картой и как использовать все ее преимущества.

Акция проводится на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Башкории.