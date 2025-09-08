Сервис оплаты по номеру автомобиля запустили в России

Для владельцев автомобилей появился новый способ быстрого поиска и оплаты проезда по платным дорогам по номеру машины. Теперь провести платеж можно в банковском приложении или на портале Госуслуг по кнопке ВТБ Pay без комиссии.

Система автоматически находит все актуальные начисления и подгружает реквизиты для оплаты. При дополнительном указании номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, сервис единовременно показывает не только долги за платные дороги, но и штрафы ГАИ, а также счета за резидентную парковку. Средства зачисляются моментально, провайдер получает уведомление о платеже в режиме реального времени.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Новый сервис позволяет оплачивать проезд по платным дорогам буквально в пару кликов, экономя время и избегая ошибок при ручном вводе данных.

Он добавил, что через банковское приложение сегодня миллионы россиян имеют возможность проводить все необходимые ежедневные финансовые операции.