Каждая четвертая вакансия в Тюменской области - для претендентов на рабочие профессии

Наиболее востребованными на рынке труда снова стали рабочие — их ищут на каждую четвертую вакансию в Тюменской области, пишет пресс-служба hh.ru со ссылкой на данные аналитиков российской платформы онлайн-рекрутинга.

По данным базы вакансий и резюме hh.ru, сейчас соискатели находятся в неплохой ситуации: можно найти либо новую работу (за август в Тюменской области было открыто 14,5 тыс. вакансий), либо выгодную подработку, особенно по ряду рабочих профессий или так называемых "синих" воротничков.

Так, в среднем ежемесячно российские компании размещают на hh.ru более 232 тыс. вакансий по рабочим профессиям, причем за последний месяц спрос на таких специалистов вырос в стране еще на 10%, а медианный доход достиг 80 тысяч рублей.

В Тюменской области 24% вакансий или каждое четвертое предложение о работе сейчас приходится именно на категорию рабочих специальностей. Больше всего предложений активно для водителей, разнорабочих (0,5 тыс. для этих специалистов за последний месяц по всей области), машинистов (0,4 тыс.), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, сварщиков, электромонтажников, слесарей, сантехников (по 0,3 тыс.).

Актуальная предлагаемая заработная плата для специалистов рабочих профессий составляет 128,9 тыс. рублей, что выше, чем медианная предлагаемая зарплата по области в целом (71,8 тыс. руб.).