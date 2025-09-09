Тюменцам предложили на неделю ограничить себя в потреблении алкоголя

С 8 по 14 сентября в России проводится Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости, отмечает депздрав ТО и предлагает жителям региона ограничиться в потреблении алкоголя.

В карточках с информацией о неделе трезвости людям напоминают, что пьянство способствует росту ДТП, преступлений и проблем с социумом, а еще может стать причиной сердечных болезней, онкологии, бесплодия и снижения памяти. Для профилактики тяги к алкоголю и побочки предлагается больше физнагрузок, не держать бутылок дома, выбирать непьющие компании и оградить себя от негатива, в том числе из соцсетей и СМИ.