Трудинспекция с начала сентября помогла 9 тюменцам получить от компаний около 600 тыс заработанных рублей

За первую неделю сентября государственные инспекторы труда помогли вернуть законные права 9 работникам Тюменской области, в общей сложности выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму 571 тысяч рублей, пресечены нарушения как в сфере оплаты труда, так и в вопросах дисциплины труда, сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях провела ряд проверок по обращениям граждан и обеспечила восстановление нарушенных прав.

благодаря работе инспекторов:

- три сотрудника ООО "Югорский проектный институт" получили по окончательному расчету в общей сумме 315 тысяч рублей, которые из задолжал работодатель;

- АО "Сибгидромехстрой" произвел окончательный расчет с двумя работниками на сумму 129 тысяч рублей (ст. 140 ТК РФ);

- ООО "УК на Пражской" отменило в отношении двух работников незаконные приказы о наложении дисциплинарных взысканий, что устранило нарушение ст. 193 ТК РФ;

- В ООО "ЮПИ" по предписанию инспекции работнику при увольнении выплачен окончательный расчет в размере 68 тысяс рублей (ст. 140 ТК РФ);

- АО "Стальмост" при увольнении выплатило работнику все причитающиеся выплаты в сумме 59 тысяч рублей (ст. 140 ТК РФ).

"Приведенные случаи наглядно демонстрируют, что обращение в Государственную инспекцию труда – действенный и эффективный способ восстановления нарушенных трудовых прав. Не оставайтесь с нарушителем один на один! Если ваш работодатель задерживает зарплату, незаконно увольняет, не выплачивает расчет или нарушает ваши иные трудовые права – обращайтесь в Государственную инспекцию труда. Ваша правовая защищенность – наша главная задача", - подчеркивают в инспекции труда.

Обратиться трудовую инспекцию можно в том числе через портал "Онлайнинспекция.рф"