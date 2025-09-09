Прокуратура помогла пенсионерам из новых регионов получить в Тюмени льготы на проезд

11:30 09 сентября 2025
Вынужденно переехавшие из  ДНР и Херсонской области в Тюмень пенсионеры обратились в прокуратуру с просьбой о содействии в получении права на льготный проезд общественным транспортом.

Прокуратура Ленинского административного округа провела проверку по обращениям и установила, что граждане в течение нескольких лет живут в Тюмени, однако из-за отсутствия регистрации по месту жительства в областном центре не смогли получить льготу на бесплатный проезд общественным транспортом. По заявлениям окружной прокуратуры судом установлены факты постоянного проживания граждан в Тюмени. В результате прокурорского вмешательства шесть пенсионеров получили электронные транспортные карты.

