Команда Свердловской железной дороги завоевала Кубок ВТБ

В Тюмени на стадионе "Строймаш" завершился третий ежегодный Кубок друзей ВТБ по мини-футболу. Победителем турнира стала команда Тюменского региона Свердловской железной дороги, серебряные призеры — представители Росгвардии, а бронзу завоевали игроки УМВД по Тюменской области.

Особую значимость событию придало присутствие на соревнованиях участников специальной военной операции, которые вышли на поле, а также вместе с семьями поддерживали спортсменов на трибунах в качестве болельщиков.

Соревнования, организованные ВТБ при поддержке общества "Динамо", собрали 25 команд ведущих предприятий, вузов и силовых структур региона. Турнир был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лучшим игроком турнира был признан Яков Сорокин (Росгвардия), в номинации "лучший вратарь" отмечен Александр Нефедович (РЖД), а лучшим нападающим стал Ваник Нерсесян (КФК-3).

Победители, призеры и обладатели индивидуальных наград получили ценные подарки и памятные кубки. Турнир вновь подтвердил статус одного из самых ярких и массовых корпоративных спортивных событий в регионе, объединяющих лидеров из разных сфер и настоящих героев нашего времени.