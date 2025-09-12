Для жителей новых регионов расширили ипотечную программу

При покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей теперь можно сочетать условия "семейной" и рыночных ипотечных программ. В результате ставка по кредиту будет существенно ниже рыночной, а максимальная сумма увеличена до 15 млн рублей.

"Комбинированная программа позволит семьям получить крупную сумму по доступной ставке и приобрести квартиру в два-три раза большей площади по сравнению с базовой господдержкой. Таким образом, мы не только поддержим заемщиков, но и внесем вклад в развитие рынка доступного жилья здесь", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип.



Запуск комбинированной ипотеки – новый шаг по улучшению условий кредитования в новых регионах. В августе запущено оформление льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.