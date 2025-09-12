Тюменский турпотенциал представили на международной выставке в Москве

Делегация Тюменской области на международном форуме-выставке "Отдых-2025" рассказала о лучших вариантах отдыха в регионе и поделилась практическим опытом развития въездного туризма.

В частности, на треке про привлечение интуристов руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова отметила, что до пандемии регион ориентировался на туристов из Европы, теперь же перспективными целевыми направлениями стали страны Азии, персидского региона и государства ближнего зарубежья. Для иностранных путешественников Сибирь остается привлекательной экзотикой. При этом Тюменская область – это доступный вход в "загадочную и необъятную Сибирь", обладающий современной инфраструктурой для комфортного отдыха. В регионе работают два международных аэропорта, откуда выполняются прямые перелеты в 10 стран, включая государства СНГ, а также ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Турцию. Основной упор в продвижении турпродукта будет сделан именно на направления с прямым железнодорожным и авиасообщением.

"Тюменская область располагает развитой гостиничной инфраструктурой — более 300 средств размещения, от аутентичных локальных объектов до известных сетевых брендов. Регион уже сегодня готов предложить туристам комфортные условия отдыха, развитую инфраструктуру и уникальный опыт — от контраста температурных впечатлений до возможностей оздоровления и диагностики здоровья на местных объектах", – отметила Ольга Наумова.

Кроме того, 9 сентября в рамках бизнес-ужина крупнейшего туроператора по внутреннему и въездному туризму "Премьера" состоялась презентация туристического потенциала Тюменской области. Также один из ключевых партнеров региона майер-курорт "Марциаль" представил концепцию оздоровительного отдыха на базе термальных источников, включая диагностику здоровья. Мероприятие объединило более 50 агентств партнерской сети туроператора. Итогом встречи стала B2B-сессия с обсуждением перспектив сотрудничества с регионом.