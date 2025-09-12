Крупнейшее событие в мире бизнеса и моды Сибири пойдет в Тюмени с 3 по 5 октября

Осень в Тюмени обещает стать яркой. Параллельно с Всероссийским форумом креативных предпринимателей "КПД", объединившим более полутора тысячи представителей индустрии творчества и предпринимательства, стартует уникальный проект - VII сезон Недели моды "Сибирь".

С 3 по 5 октября в культурно-творческом центре "Золотые Ворота Сибири" (Герцена, 87) более 50 талантливых дизайнеров со всей России представят новые коллекции одежды, аксессуаров. В числе участников Марина Дуплякина (Veter_brand, Каменск-Уральский), Елена Нечеухина (SASHKA, Челябинск), Елена Фомичева ("МОЁ", Нефтеюганск) и другие.

Посмотреть коллекции одежды можно бесплатно, но нужно пройти регистрацию.