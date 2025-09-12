Крупнейшее событие в мире бизнеса и моды Сибири пойдет в Тюмени с 3 по 5 октября

12:52 12 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Осень в Тюмени обещает стать яркой. Параллельно с Всероссийским форумом креативных предпринимателей "КПД", объединившим более полутора тысячи представителей индустрии творчества и предпринимательства, стартует уникальный проект - VII сезон Недели моды "Сибирь".

С 3 по 5 октября в культурно-творческом центре "Золотые Ворота Сибири" (Герцена, 87) более 50 талантливых дизайнеров со всей России представят новые коллекции одежды, аксессуаров. В числе участников Марина Дуплякина (Veter_brand, Каменск-Уральский), Елена Нечеухина (SASHKA,  Челябинск), Елена Фомичева ("МОЁ",  Нефтеюганск) и другие.

Посмотреть коллекции одежды можно бесплатно, но нужно пройти регистрацию

 

 

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025